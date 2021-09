Leipzig - Nach dem Fund einer möglichen Sprengvorrichtung im Leipziger Westen dauerte der Einsatz am Donnerstagabend an. Es bestehe aber aktuell keine Gefahr für Unbeteiligte, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei hatte den Bereich am Elstermühlengraben weiträumig abgesperrt. Sprengstoffspürhunde kamen zum Einsatz - fanden nach Angaben der Polizei jedoch keine weiteren verdächtigen Gegenstände. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Fund um eine gefüllte Blechbüchse. Spezialkräfte der Polizei für „unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung“ sind vor Ort - ebenso wie Streifenbeamte und die Kriminalpolizei.

Gegen 12:14 Uhr wurde heute in der Lessingstr. in #Leipzig eine mögliche Sprengvorrichtung gefunden. Derzeit sperren wir den Bereich weiträumig ab. Die naheliegende Grundschule wird derzeit evakuiert. Niemand ist verletzt.



Wir informieren fortlaufend. pic.twitter.com/Edgo3b3fJY — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 16, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Am Mittag war der Hinweis auf einen verdächtigen Gegenstand von der nahe gelegenen Grundschule gekommen. Der Schul- und Hortbetrieb wurde auf die Innenräume beschränkt, der Schulhof geräumt. Die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder abzuholen - der Weg über den Poniatowskiplan war allerdings gesperrt. Verletzt wurde niemand.

In den vergangenen Monaten hatte es in Leipzig mehrere Detonationen von Sprengstoffvorrichtungen gegeben. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang, wie sie Ende August mitteilte.