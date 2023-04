Verdächtige Drohnenflüge über Kasernen: Bundeswehr will Gegenmaßnahmen ergreifen

In den vergangenen Monaten soll es verdächtige Flüge von Drohnen über Bundeswehrkasernen gegeben haben. Auch über Liegenschaften, in denen ukrainische Soldaten an Nato-Gerät ausgebildet werden. Das berichtet der Tagesspiegel am Samstag unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitskreise. Auch in Reaktion auf die Vorfälle wie die Bundeswehr nach Angaben des Tagesspiegels „will noch umfangreicher in Anti-Drohnen-Technik investieren“.

Unbekannt sei, ob die Drohnen womöglich von russischen Agenten gesteuert würden. „Das Bundesverteidigungsministerium äußere sich ,über etwaige sicherheitsrelevante Vorfälle‘ nicht, wie ein Sprecher mitteilte“, heißt es.

Derzeit nutze die Bundeswehr den HP-47 Effektor-Störsender zur Drohnenabwehr. Das Magazin „Der Spiegel“ hatte von verdächtigen Drohnen-Sichtungen im vergangenen Jahr berichtet, weshalb die Bundeswehr begonnen habe, neue Störwaffen zu beschaffen. Dieser Prozess werde werde nun intensiviert.