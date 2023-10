Die Gewerkschaft Verdi hat den Einzelhandel in Berlin und Brandenburg diese Woche erneut zum Streik aufgerufen. Von Mittwoch bis einschließlich Samstag sollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen, wie Verdi am Dienstag mitteilte. Die Gewerkschaft reagiere damit auf die „andauernde Blockade der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen“, hieß es. 230.000 Beschäftigte seien betroffen.

Verdi fordert in den seit Monaten laufenden Verhandlungen eine Lohnerhöhung von 2,50 Euro mehr pro Stunde. Ein Angebot der Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg von 5,3 Prozent mehr Lohn entspräche Verdi zufolge einem um 90 Cent höheren Stundensatz.

Verhandlungen laufen derzeit bundesweit. Parallel dazu wird auch im Großhandel um höhere Tarife gestritten. Auch dort kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Warnstreiks, die sich inzwischen auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern bemerkbar machen. Supermarktfilialen müssen in der Regel während der Arbeitskämpfe nicht schließen. Allerdings bleiben insbesondere bei den Ketten Rewe und Edeka einige Regale leer, weil die Produkte entweder in den Warenlagern bleiben oder nicht eingeräumt werden.

Verdi-Sprecher: Ein Streik könne noch Wochen später Auswirkungen zeigen

Das sei auf die Warnstreiks zurückzuführen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. Andere Probleme in den Lieferketten seien derzeit nicht bekannt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Unsere Beobachtung ist, dass die Streiks nicht nur zur Streikzeit Auswirkungen haben“, sagte Verdi-Sprecherin Franziska Foullong. „Das kann sich auch danach noch ein bis zwei Wochen ziehen, zumindest im Lebensmittel-Einzelhandel.“