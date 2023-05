Busse und Bahnen stehen still: Verdi kündigt Streik im ÖPNV an

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in mehreren Bundesländern aufgerufen. Geplant seien am Donnerstag Aktionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, teilte Verdi am Mittwoch mit. Die zweite Verhandlungsrunde für die etwa 5000 Beschäftigten in Unternehmen mit Eisenbahn-Tarifvertrag war in der vergangenen Woche ohne Ergebnis geblieben.

Unter den Eisenbahn-Tarifvertrag fallen den Angaben zufolge bundesweit etwa 40 Betriebe, die ÖPNV auf Straße und Schiene sowie Schienengüterverkehr betreiben. Warnstreiks soll es am Donnerstag etwa bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön in Schleswig-Holstein, bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH in Baden-Württemberg oder den Mindener Kreisbahnen in Nordrhein-Westfalen geben.

Am ersten Warnstreiktag in der vergangenen Woche beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft mehr als 2000 Beschäftigte. Die Arbeitgeber hätten in der zweiten Verhandlungsrunde aber lediglich ein „leicht verändertes Angebot“ vorgelegt, das Verdi als „kosmetische Änderung“ zurückwies. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 550 Euro mehr Lohn monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Freitag in Fulda.