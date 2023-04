Verdi ruft zu Warnstreiks bei Galeria, Ikea und Thalia in Berlin auf Mittwoch droht ein ganztägiger Warnstreik in den Filialen von Galeria Kaufhof, Ikea und Thalia. Es geht um den Erhalt von Standorten und einen Tarifvertrag. dpa

Verdi ruft zu einem Warnstreik bei Galeria Karstadt Kaufhof, Ikea und Thalia auf. Bernd Weißbrod/dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof, Ikea und Thalia zu einem ganztägigen Warnstreik in den Berliner Filialen aufgerufen. „Die Beschäftigten engagieren sich bei Galeria für die Standort- und Arbeitsplatzsicherung, den seit 2020 im Raum stehenden Digitalisierungstarifvertrag bei Ikea sowie die Rückkehr der Thalia-Buchhandlungen in den Tarifvertrag“, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.