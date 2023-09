In Berlin-Prenzlauer Berg hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Behörde mitteilte, nahmen Polizisten einen Mann gegen 23 Uhr in den Räumlichkeiten der Kita in der John-Schehr-Straße fest. Zeugen brachten die Polizei zuvor durch ihre Beobachtungen auf die Spur des Mannes.

Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und suchten im Inneren nach dem Verdächtigen. Den Angaben zufolge gab sich der Mann zu erkennen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er räumte außerdem ein, einen weiteren Einbruch in die Kita am Vortag begangen zu haben, bei dem Geld entwendet worden war. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann führte jedoch nicht zum Auffinden des Diebesgutes.

Der 31-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam unterziehen und wurde anschließend einem Polizeiabschnitt überstellt. Die Ermittlungen dauern an.