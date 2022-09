Der Berliner Verfassungsgerichtshof zieht nach einer vorläufigen Einschätzung eine komplette Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in Betracht. Das erklärte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting am Mittwoch zum Auftakt der mündlichen Verhandlung. Sie begründete dies mit Wahlfehlern, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten. In Berlin fand am 26. September – zusätzlich zu den Bundestagswahlen – auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt.

Bei der Wahl im September vergangenen Jahres kam es in Berlin zu mehreren Pannen. Wahlzettel waren teilweise nicht ausreichend vorhanden, konnten aber wegen Sperrungen im Stadtgebiet aufgrund des Berliner Marathons nicht nachgeliefert werden. Es kam zu stundenlange Wartezeiten und langen Schlangen vor dem Wahllokalen. Einige waren noch über 18 Uhr hinaus geöffnet, obwohl bereits einige Prognosen veröffentlicht wurden.