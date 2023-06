Verfeindete Familien prügeln in Neukölln aufeinander ein: Mehrere Verletzte

Ein Streit zwischen zwei Familien ist in der Tellstraße in Neukölln völlig eskaliert. Mehrere Personen sind verletzt. Das ist zu den Hintergründen bekannt.

Nach dem Familienstreit in der Neuköllner Tellstraße wird ein Mann im Rettungswagen behandelt Morris Pudwell

Mindestens zwei verfeindete Familien haben am späten Mittwochabend in Berlin-Neukölln mit Gegenständen aufeinander eingeschlagen. Mehrere Personen wurden bei der Schlägerei verletzt. Nach ersten Informationen von vor Ort hatten Polizisten Mühe, die Auseinandersetzung in der Tellstraße zu schlichten.

Mindestens eine Person kam im Anschluss in Begleitung von Polizeibeamten in ein Krankenhaus, hieß es. Der Mann gilt als einer der Tatverdächtigen. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde auf dem Bürgersteig vorübergehend festgesetzt. Seine Personalien wurden von der Berliner Polizei festgestellt.

Ähnliche Schlägerei sorgte in Castrop-Rauxel für Schlagzeile

Die Kriminalpolizei ermittelt zu der Auseinandersetzung. Die Tellstraße war zwischen Sonnenallee und der Weserstraße bis in die Nacht für über zwei Stunden gesperrt.

Eine ähnliche Schlägerei sorgte in Castrop-Rauxel für bundesweite Schlagzeilen. Am Ende gab es auch dort mehrere Schwerverletzte.