Verfolgungsjagd auf A100: Autodieb rast in Gegenverkehr und rammt Polizeiwagen

Ein mutmaßlicher Autodieb hat sich offenbar im Drogenrausch eine wilde Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei geliefert. Wie die Behörde mitteilte, war der Mann am Freitagabend gegen 18 Uhr einer Zivilstreife auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln aufgefallen. Die Polizisten entschlossen sich, den Fahrer und das Fahrzeug zu überprüfen, als er auf die Bundesautobahn 100 in Richtung Hohenzollerndamm fuhr.

Nach Angaben der Polizei forderten hinzu alarmierte Streifenpolizisten den Mann auf, den Wagen umgehend zu stoppen. Trotz Blaulicht, Martinshorn und klaren Hinweisen der Beamten ignorierte der Autofahrer die Anweisungen. Stattdessen habe er auf das Gaspedal getreten und sei mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn in Richtung Abfahrt Kurfürstendamm geflüchtet.

Fluchtwagen kollidiert mit Einsatzwagen der Polizei

Auf der Schwarzbacher Straße in Halensee musste der Raser an einer roten Ampelkreuzung dann doch anhalten, weil ihm Fahrzeuge im Weg standen. Die Streifenbesatzung der Autobahnpolizei stellte sich daraufhin vor den Fluchtwagen, so die Polizei weiter. Doch auch das hielt den Fahrer nicht auf, seine Flucht fortzusetzen. Er legte den Rückwärtsgang ein, wendete und raste laut Polizeiangaben in den Gegenverkehr. An der Einmündung Schwarzbacher Straße/ Storkwinkel beendete ein Unfall die lebensgefährliche Raserei. Ein ziviler Einsatzwagen der Polizei prallte mit dem Auto zusammen, woraufhin der 21-jährige Fahrer festgenommen wurde.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und unter „dem Einfluss berauschender Mittel“ stand, so die Polizei. Der mutmaßliche Dieb muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung berauschender Mittel verantworten. Der Halter des gestohlenen Wagens bereits darüber informiert, dass sein Auto bei einem Unfall beschädigt wurde. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.