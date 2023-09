Ein offenbar unter Drogen stehender Autofahrer hat bei seiner Flucht vor der Polizei in Berlin-Neukölln einen Unfall verursacht. Der 32-Jährige und sein Beifahrer waren der Besatzung eines Streifenwagens am frühen Sonntagmorgen um 4.45 Uhr aufgefallen, weil sie an der Kreuzung Karl-Marx-Straße, Ecke Thomasstraße eine rote Ampel ignorierten.

Als die Polizisten den Wagen stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und bog in die Uthmannstraße ab. Nach Angaben der Polizei konnte ein Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte, mit einem beherzten Sprung beiseite gerade noch eine Kollision verhindern. Dabei stürzte der 63-Jährige zu Boden, wobei er sich verletzte.

Raser fährt mit Fluchtauto gegen Lichtmast – Festnahme

Was folgte, war eine wilde Verfolgungsjagd, bei der der Autofahrer laut Polizeiangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampelkreuzungen raste. Als er einen kleinen Vorsprung hatte, schaltete er das Licht ab, um zu entkommen. Doch dabei schien er wohl einen Lichtmast übersehen zu haben, der die Flucht schließlich beendete. Das Auto prallte dagegen, woraufhin der Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer festgenommen werden konnten.

Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Mit Schmerzen an Kopf, Knie und Oberkörper kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da ein Drogenschnelltest positiv ausfiel, wurde ihm in der Klinik Blut abgenommen. Sein Beifahrer erzählte den Beamten, er würde den Fahrer nicht kennen. Auch er musste aufgrund von Schmerzen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss.