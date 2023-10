In Berlin-Kreuzberg ist es gegen 20.20 Uhr am Montag zu einem mutmaßlichen Alleinunfall eines Audifahrers gekommen. Das Auto rammte dabei mehrere Poller in der Gitschiner Straße, wie aus einem Bericht von vor Ort hervorgeht. Das Auto wurde dabei, ebenso wie die Poller, schwer beschädigt.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Wagen durch Zivilfahnder der Polizei den Angaben zufolge umfangreich durchsucht. Auch der Zoll wurde wohl für Ermittlungen zurate gezogen.

Die Fahnder sicherten im Fahrzeug mehrere Gegenstände. Ob die Insassen vor der Polizei geflohen sind, ist derzeit nicht bekannt. Auch nicht, ob diese sich vor Eintreffen der Beamten vom Unfallort entfernt haben. Das Auto wurde von den Beamten zur Spurensicherung sichergestellt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.