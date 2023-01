Verfolgungsjagd in Berlin: Einbrecher werden festgenommen Polizeibeamte haben am späten Freitagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Berlin-Marzahn festgenommen. Die beiden Männer sollen Anwohnern zufolge einen Trans... dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Berlin -Polizeibeamte haben am späten Freitagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Berlin-Marzahn festgenommen. Die beiden Männer sollen Anwohnern zufolge einen Transporter in der Havemannstraße aufgebrochen und Werkzeuge daraus gestohlen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Wenig später flohen sie demnach in ihrem Auto vor einer Polizeikontrolle, rammten in der Zossener Straße den Bürgersteig und rannten zu Fuß davon.