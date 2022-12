Verfolgungsjagd in Berlin: Raser will Polizisten umfahren – dieser schießt

Ein Autofahrer hat bei einer Verfolgungsjagd in Berlin-Johannisthal versucht, einen Polizisten umzufahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Raser der Besatzung eines Streifenwagens gegen 23.20 Uhr in der Nacht zu Freitag aufgefallen, als er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Wagner-Régeny-Allee fuhr.

Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens auf. Als der Fahrer das Anhaltesignal sowie das Martinshorn hinter sich bemerkte, beschleunigte er stark und fuhr die Wagner-Régeny-Allee entlang in Richtung einer Sackgasse, wo er wenden musste. Dann fuhr er links an dem Einsatzwagen vorbei.

Ein zweiter, zwischenzeitlich zur Unterstützung hinzu gekommener Streifenwagen war durch die Polizisten an der Einmündung Wagner-Régeny-Allee Ecke Benno-König-Straße quer zur Fahrbahn positioniert worden, um den Raser so zum Stoppen zu bewegen. Beim Versuch die Blockade zu umfahren, gab der Unbekannte allerdings Gas und hielt auf einen der beiden Polizeibeamten zu, welcher neben dem Einsatzwagen stand. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich der Polizist in Sicherheit bringen, wurde aber dennoch am linken Arm von dem Fahrzeugspiegel des flüchtenden Fahrzeugs gestreift. Der Polizist gab einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab, der jedoch folgenlos blieb.

Der Raser umfuhr die Blockade und setzte seine Flucht fort. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer, bevor die Polizisten den Sichtkontakt zu dem Fluchtwagen in der Schnellerstraße verloren. Der verletzte Beamte wurde ambulant behandelt und trat, ebenso wie sein Kollege, anschließend vom Dienst ab. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.