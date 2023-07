Verfolgungsjagd in Prenzlauer Berg: Autodieb flieht vor der Polizei

Ein mutmaßlicher Autodieb hat sich am Montagabend in Prenzlauer Berg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Ermittler war der 44-Jährige mit einem gestohlenen Fahrzeug in der Nähe der Schönhauser Allee unterwegs, als Polizisten in einem Einsatzfahrzeug ihn entdeckten. Auf der Flucht vor den Beamten beging der Mann zahlreiche Ordnungswidrigkeiten.

Den Angaben nach entdeckte die Besatzung eines Polizeiwagens den Tatverdächtigen an der Kreuzung Wichertstraße/Schönhauser Allee, als er eine rote Ampel überfuhr. Als die Beamten den Mann mit Sirene und Blaulicht zum Anhalten aufforderten, raste er davon. Im Zuge der anschließenden Verfolgung überfuhr der Flüchtige mit stark überhöhter Geschwindigkeit weitere rote Ampeln und verursachte mehrere Beinahe-Unfälle. Mehrere Fußgänger mussten etwa beiseitespringen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden.

Nachdem er schließlich durch einen Unfall an einem Baum zum Stehen gekommen war, setzte der 44-Jährige zu Fuß die Flucht fort. Erst in der Nähe des Mauerparks konnte er von den Beamten gefasst und in Polizeigewahrsam genommen werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann den Pkw kurz zuvor in Berlin-Weißensee gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.