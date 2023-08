In Berlin-Reinickendorf ist es am Mittwoch zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und mutmaßlichen Drogenhändlern gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, flüchtete ein Mann gemeinsam mit einem Jugendlichen zunächst im Auto vor einer Streife.

Die beiden fielen den Beamten auf der Residenzstraße gegen 21 Uhr auf, weil der Autofahrer abrupt an einer roten Ampel bremste. Die Funkwagenbesatzung entschloss sich daraufhin, die Fahrweise des Mannes zu beobachten und reihte sich mit ihrem Einsatzwagen hinter dem Mercedes ein. Der Autofahrer beschleunigte kurz darauf, wendete und fuhr über einen Parkplatz.

In #Reinickendorf flüchtete gestern Abend ein Autofahrer vor unseren Kolleg. des #A12. Dank des fliegenden Auges unserer Hubschrauberstaffel nahmen unsere Einsatzkräfte den Fahrer und Beifahrer fest und fanden Waffen und Drogen bei den beiden.

Die Polizisten schalteten das Blaulicht ein und forderten den Autofahrer zum Stopp auf. Dies missachtete er den Polizeiangaben nach allerdings und flüchtete. Während seiner Flucht über mehrere Straßen beschleunigte der Autofahrer immer wieder stark und nutzte zeitweise auch die Gegenfahrbahn. Inzwischen kamen mehr Einsatzwagen der Polizei hinzu, verloren den flüchtenden Mercedes-Fahrer aber aus der Sicht. Ein Polizeihubschrauber konnte die Verfolgung aus der Luft jedoch stets fortführen und den Beamten am Boden den Standort mitteilen.

Drogenhändler in Reinickendorf? Duo flüchtet zu Fuß – vergeblich

Schließlich stoppte der Autofahrer auf einem Parkplatz an der Wesendorfer Straße und Fahrer und Beifahrer setzten die Flucht durch Hinterhöfe zu Fuß fort. Dies blieb der Helikopter-Besatzung jedoch nicht verborgen, woraufhin den Ermittlern am Boden eine Festnahme der beiden gelang. Es handelte sich um einen 17-Jährigen und einen 32-Jährigen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

In einer Tasche, die der Jugendliche zuvor weggeworfen hatte, fanden die Einsatzkräfte verschiedene Drogen, ein Messer und ein Pfefferspray. Aus dem Fond des Wagens drang laut der Polizei zudem ein deutlich wahrnehmbarer Cannabisgeruch. Der Kofferraum ließ sich allerdings nicht öffnen, sodass der Wagen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde. Ein Transportkommando brachte die beiden Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo sie der Kriminalpolizei überstellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.