Verfolgungsjagd in Hellersdorf: Mann rast durch Berliner Berufsverkehr

In Berlin-Hellersdorf ist es zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem Mann unter Drogeneinfluss und der Polizei gekommen. Wie die Behörde mitteilte, war der 27-Jährige am Dienstag zunächst wegen eines mutmaßlich gefälschten Kennzeichen gegen 18 Uhr aufgefallen. Er saß in der Alten Hellersdorfer Straße in einem geparkten Renault, als sich Polizisten zu Fuß näherten.

Auf Höhe der Fahrertür bemerkte der junge Mann die Polizisten und starte das Auto. Als ein Beamter die Fahrertür daraufhin öffnete, legte der Renault-Fahrer plötzlich den Rückwärtsgang ein und prallte mit der geöffneten Tür gegen den Polizeiwagen.

Schnelltest der Polizei: Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Die abgeknickte Tür hielt den 27-Jährigen allerdings nicht von der Flucht ab, er raste weiter in Richtung Landsberger Allee. In der Teupitzer Straße stellte der Mann seinen Wagen schließlich ab und floh zunächst zu Fuß weiter. Allerdings konnten Beamten ihn in der Stendaler Straße festnehmen. Er leistete nach den Angaben erheblichen Widerstand, woraufhin die Polizisten ihr Reizstoffsprühgerät einsetzten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Wagen nicht über eine Haftpflichtversicherung verfügt und das Zulassungssiegel manipuliert war. Zudem ist der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein erster Schnelltest ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die durch den Einsatz des Reizstoffsprühgerätes verursachte Augenreizung des Mannes wurde von alarmierten Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt.

Im Anschluss brachten ihn die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme sowie erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend entlassen wurde. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen, unter anderem wegen Unfallflucht, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Führens eines Kfz unter Rauschmitteleinwirkung dauern an.