Verfolgungsjagd in Neukölln: 17-Jähriger fährt Frau mit Kinderwagen beinahe um

Ein 17-Jähriger hat sich am Donnerstag mit der Polizei in Neukölln eine Verfolgungsjagd geliefert. Frank Rumpenhorst/dpa

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Berlin-Neukölln hat ein Autofahrer eine Frau und ihr Baby in Gefahr gebracht und schließlich einen Unfall gebaut. Polizisten waren am Donnerstagnachmittag auf den Wagen des erst 17-jährigen Fahrers aufmerksam geworden, weil dieser zu schnell an der Mainzer Straße Ecke Boddinstraße unterwegs war.

Als sich der Einsatzwagen näherte, raste der Autofahrer laut der Polizei davon. An der Einmündung Falk- Ecke Werbellinstraße bog er schlagartig ab. Eine Passantin musste ihren Kinderwagen von der Straße reißen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen ein geparktes Auto, das am rechten Fahrbahnrand stand. Dieses wurde in vier weitere, ebenfalls geparkte Fahrzeuge geschoben.

Der 17-Jährige versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, wurde jedoch in der Morusstraße von den Polizisten festgenommen. Er gab an, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seiner Familie übergeben.