Verfolgungsjagd in Neukölln: Drogensüchtiger rammt mit geklautem Taxi ein Polizeiauto

Ein Mann hat in der Nacht zum Samstag in Berlin-Neukölln erst seinen Vater geschlagen, dann dessen Taxi gestohlen und schließlich bei der Flucht vor der Polizei damit einen Unfall verursacht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler waren der 33-Jährige und sein Vater gegen 4 Uhr an der Weserstaße heftig aneinandergeraten. Der Streit eskalierte woraufhin, der Sohn dem 55-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Anschließend entwendete er das Taxis des Vaters und flüchtete.

Der Eigentümer alarmierte umgehend die Polizei, die die Verfolgung des Diebes aufnahm. Weit kam der Flüchtende aber nicht. Laut Polizei rammte er beim Abbiegen in die Wildenbruchstraße einen entgegenkommenden Streifenwagen der Polizei, woraufhin das Taxi gegen ein geparktes Auto geschleudert wurde. Einer der Polizisten wurde dabei an der Hand verletzt. Der 33-Jährige stieg aus dem Unfallwagen und flüchtete zu Fuß weiter.

Polizistinnen und Polizisten konnten ihn kurz darauf einholen und überwältigen. Bei der Festnahme stellten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge fest, dass der Verdächtige Drogen offenkundig konsumiert hatte. Er kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Dort stellten die Beamten ihn auch der psychiatrischen Institutsambulanz vor, die ihn stationär aufnahm. Der mutmaßliche Drogensüchtige wird dort behandelt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.