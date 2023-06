Die Polizei Berlin hat in der Nacht zu Sonntag in Neukölln einen polizeibekannten Dealer erst mit dem Auto und dann zu Fuß verfolgt. Ersten Erkenntnissen zufolge stoppten die Beamten einer Streife den Mann am Karl-Marx-Platz gegen 2 Uhr in seinem Wagen. Berichten zufolge gab der Fahrer Vollgas, als die Beamten ihn zum Aussteigen bewegen wollten und fuhr dabei fast einen der Beamten an.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten das Auto an der Ecke Hermannstraße/Nogatstraße. Der Mann flüchtete zu Fuß weiter und entkam. Die Polizei suchte mit weiteren Kräften die Umgebung ab, blieb jedoch erfolglos. Der Mann wurde schon öfter von der Polizei festgenommen, weil er aus dem Auto heraus Drogen verkauft hatte.