Verfolgungsjagd in Wedding: Polizei nimmt mutmaßlichen Golddieb fest

Polizisten haben am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Dieb nach einer Verfolgungsjagd im Wedding festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Beamten einen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Reinickendorfer Straße gegen 21 Uhr zum Anhalten auf. Der Fahrer reagierte aber nicht darauf, bog in die Gerichtstraße ab und überfuhr an der Einmündung zur Fennstraße eine rote Ampel.

Danach fuhr er auf den Parkplatz eines Supermarkts und direkt wieder herunter. Auf dem Parkplatz mussten mehrere Fußgänger aus dem Weg springen, an der Parkplatzausfahrt kam es fast zum Zusammenstoß mit einem anderen Wagen. Um dem zu entgehen, machte der Autofahrer eine Vollbremsung. Die Verfolgungsjagd endete am Nettelbeckplatz, wo der Fahrer und sein Beifahrer aus dem noch rollenden Auto sprangen.

Wedding: Auto des Verfolgten war zur Fahndung ausgeschrieben

Die beiden Männer setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Polizisten erwischten den 32-jährigen Fahrer allerdings, nahmen ihn fest und durchsuchten danach ihn und seinen Wagen. Dabei fanden die Beamten einen fünfstelligen Geldbetrag und Goldschmuck. Auch das Auto, das schon im Rahmen einer anderen Fahndung gesucht wurde, beschlagnahmte die Polizei. Gegen den Autofahrer lag außerdem bereits ein Haftbefehl vor, der vollstreckt wurde. Der Beifahrer entkam.