Verführerische Frauen-Bande zockt masturbierende Männer ab

Derzeit kommt es laut Polizei zu zahlreichen „Erpressungen auf sexueller Grundlage“. Die neue Masche lockt Männer in die sogenannte Onanie-Falle.

Männer werden derzeit gezielt in die Onanie-Falle gelockt. Blickwinkel/McPHOTO/M.Gann/imago

In Deutschland treibt eine kriminelle Frauen-Bande ihr Unwesen. Sie locken Männer in aufreizender Kleidung vor die Kamera und regen sie zum virtuellen Sex-Spiel an. Im Anschluss werden sie erpresst.

Wie mehrere Polizeidienststellen laut einem Bericht der Bild-Zeitung warnen, wird die Masche vornehmlich in Nordrhein-Westfalen zu einem Problem. Aufreizende Frauen ködern dabei gezielt Männer im Internet, die für Cyber-Sex bereit sind. Die Männer werden dann heimlich gefilmt und anschließend um Geld erpresst. Als Druckmittel nennen die mutmaßlichen Betrügerinnen, dass das Material im Internet veröffentlicht wird.

Betrugsmasche: So viel Geld fordert die Frauen-Bande

Polizeisprecher Christoph Hüls erklärte gegenüber der Bild, dass Summen von etwa 1000 Euro von den Männern gefordert werden. Laut dem Bericht fand ein Opfer nach der Zahlungsverweigerung sein Video in den sozialen Medien wieder. Ein anderer Mann wurde nach der Zahlung von den Kriminellen aufgefordert, nochmals eine höhere Summe zu überweisen. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Sollte es bei dieser Betrugsmasche zu einem Verfahren kommen, drohen den Täterinnen oder Tätern Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren.