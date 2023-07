Vergewaltigung im Görlitzer Park: Zweiter Verdächtiger festgenommen

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park in Kreuzberg hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Behörde nun gemeinsam mit der Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der per Haftbefehl gesuchte 22-Jährige gegen 18 Uhr in der Skalitzer Straße, Ecke Görlitzer Straße gefunden. Nach seiner Identifizierung wurde er in einen Polizeigewahrsam gebracht. Mittlerweile befindet er sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei hatte bereits jüngst einen 22-Jährigen verhaftet, der an der Vergewaltigung im Görlitzer Park beteiligt gewesen sein soll. Die Ermittlungen auch gegen weitere Verdächtige dauern an. Am 21. Juni sollen mehrere Männer in den frühen Morgenstunden eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Ihr gleichaltriger Freund soll von den Tätern verletzt und zu Boden gebracht worden sein.

Polizei hat Ermittlungsgruppe „Calor“ gegründet

Zuständig für den Fall ist nach Polizeiangaben die Ermittlungsgruppe „Calor“ beim Landeskriminalamt (LKA). Diese war nach Sexualstraftaten vom 9. auf den 10. Juni am Berliner Schlachtensee gebildet worden. In diesem Fall gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft vier Verdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren. Mitte Juli hatte es bei ihnen Durchsuchungen gegeben.