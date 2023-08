Vergewaltigungen am Schlachtensee: Polizei verhaftet dritten Tatverdächtigen

Nach mehreren sexuellen Übergriffen auf junge Frauen in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni am Berliner Schlachtensee hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen verhaftet. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen sei bereits am 10. August durch Spezialkräfte des Landeskriminalamts vollstreckt worden, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der junge Mann sei an dem Tag gegen 11 Uhr in seiner Arbeitsstätte in einem Friseursalon in Tiergarten festgenommen worden. Als Grund für die verspätete Meldung der Verhaftung nannten die Behörden einen Bürofehler.

Der 19-Jährige ist damit der dritte Tatverdächtige, der festgenommen werden konnte. Zwei weitere Mitbeschuldigte im Alter von 14 und 15 Jahren, die als Intensivtäter geführt werden, wurden bereits am 1. August wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft genommen – allerdings in einem anderen Fall, nämlich einem gemeinschaftlich begangenen Raub am U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz.

Seit Anfang Juni ermittelt die Polizei zu den Sexualdelikten im Ortsteil Schlachtensee. Vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren hätten namhaft gemacht werden können, hieß es von der Polizei.