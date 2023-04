„Trump hat mich vergewaltigt“: US-Autorin schildert Details vor Gericht

Diese Skizze aus dem Gerichtssaal zeigt, wie Autorin E. Jean Carroll am Mittwoch im Zeugenstand eines Bundesgerichts in New York aussagt.

Diese Skizze aus dem Gerichtssaal zeigt, wie Autorin E. Jean Carroll am Mittwoch im Zeugenstand eines Bundesgerichts in New York aussagt. Elizabeth Williams/AP

Die US-Autorin Jean Carroll hat Donald Trump bei ihrer Zeugenaussage im Zivilprozess gegen den früheren Präsidenten Sexualverbrechen vorgeworfen. „Trump hat mich vergewaltigt“, sagte die heute 79-Jährige in New York über die angebliche Tat Trumps Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus. Sie schilderte der Jury übereinstimmenden Medienberichten zufolge, wie Trump sie zunächst ansprach und um Hilfe bei einem Geschenk für eine Freundin bat.

In der Folge habe er ihr signalisiert, mit ihm in eine Umkleidekabine zu gehen. Dort habe er sich Carrolls Darstellung zufolge dann an sie gedrückt und sei erst mit den Fingern und dann mit seinem Penis in die Schriftstellerin eingedrungen. Carroll erzählte weiter, sie habe Trump schließlich weggestoßen und sei aus dem Kaufhaus geflohen. „Ich habe mich geschämt, ich dachte, es wäre meine Schuld“, sagte Carroll der New York Times zufolge. Nach dem Vorfall sei sie unfähig gewesen, romantische Beziehungen einzugehen.

US-Autorin Jean Carroll kommt zum Bundesgericht in Manhattan. Wenig/AP

Der damals noch nicht als Politiker tätige Immobilienunternehmer Trump weist die Anschuldigung zurück. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt, zivilrechtlich stand Carroll der Rechtsweg für eine Klage jedoch offen. Es wird geschätzt, dass der Prozess - der am Montag begonnen hatte - eine Woche dauern könnte. Trump selbst erschien bislang nicht.

Donald Trump: Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer „nicht mein Typ“

Der Prozessauftakt war bereits am Dienstag. Carrolls Anwalt Shawn Crowley vor dem Gericht: „In dem Moment, in dem sie (in der Umkleidekabine) waren, änderte sich alles. Plötzlich war nichts mehr lustig.“

Trumps Anwalt Joe Tacopina sagte, dass es keine Beweise für den Übergriff gebe und dass Carroll „das System für Geld, aus politischen Gründen und für ihren Status missbraucht“. Carroll hatte ihren Vorwurf erst 2019 öffentlich gemacht, als Trump Präsident war. Dieser bezichtigte Carroll daraufhin der Lüge und erklärte, sie sei nicht sein „Typ“.

Carroll verklagte Trump deswegen zunächst wegen Verleumdung. Im vergangenen November reichte sie eine zusätzliche Klage wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung selbst ein. Möglich wurde dies durch ein neues Gesetz im Bundesstaat New York, das mutmaßlichen Vergewaltigungsopfern unabhängig von Verjährungsfristen erlaubt, mutmaßliche Täter auf Schadenersatz zu verklagen.

Carrolls Anwalt: „Er hat sie lächerlich gemacht. Er hat sie zerstört“

„Trump beging Körperverletzung, als er Carroll gewaltsam vergewaltigte und begrabschte“, heißt es in der Klageschrift. In einem zweiten Punkt beschuldigt Carroll den Ex-Präsidenten auch der Verleumdung. Sie bezieht sich dabei auf einen Post auf dessen Online-Plattform Truth Social vom Oktober 2022. Darin warf Trump Carroll unter anderem vor, den Vorfall „erfunden“ zu haben, und sprach erneut von einer „Lüge“. „Er ging zum Angriff über“, sagte Anwalt Crowley bei dem Gerichtstermin am Dienstag. „Er hat sie lächerlich gemacht. Er hat sie zerstört.“

Der nun gestartete Prozess dürfte nach Angaben von Richter Lewis Kaplan zwischen fünf und zehn Tagen dauern. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Trump persönlich erscheinen wird. Dazu verpflichtet ist er nicht.

Trump verwechselte mutmaßliches Opfer mit Ex-Frau

Der Ex-Präsident war bereits im Oktober von Carrolls Anwältin unter Eid befragt worden. Dabei unterlief dem Ex-Präsidenten ein peinlicher Fehler: Als Trump ein Foto aus den 1990er Jahren gezeigt wurde, das unter anderem Carroll zeigte, dachte er, es handle sich um seine Ex-Frau Marla Maples. „Das ist Marla, ja. Das ist meine Frau“, sagte Trump laut einer veröffentlichten Abschrift der Befragung.

Favorite Trump Deposition Moment:



LAWYER: "Did you sexually assault E. Jean Carroll?"



TRUMP: "She's not pretty. She's not my type."



[LAWYER HANDS DONALD A PIC OF CARROLL]



LAWYER: "Can you identify the woman in the picture?"



TRUMP: "Yes, that's Marla Maples. My second wife." — Mrs. Betty Bowers (@BettyBowers) April 25, 2023

Trump ist im Verlauf der Jahrzehnte von zahlreichen Frauen des sexuellen Fehlverhaltens bis hin zur Vergewaltigung beschuldigt worden. Der Republikaner, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, hat solche Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Erst vor knapp einem Monat war Trump wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 als erster Ex-US-Präsident der Geschichte angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan wirft dem 76-Jährigen eine Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen vor.