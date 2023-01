Vergifteter Hund in Tierklinik behandelt Die Polizei prüft in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), ob jemand einen Hund mit einem Giftköder vergiften wollte. Das Tier habe mit schweren Vergiftu... dpa

Neuruppin -Die Polizei prüft in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), ob jemand einen Hund mit einem Giftköder vergiften wollte. Das Tier habe mit schweren Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik gebracht werden müssen, berichtete die Polizei am Sonntag. Im Mageninhalt des Hundes seien Reste einer unbekannten Tablette entdeckt worden.