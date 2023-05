„Verheerendes Szenario“: 150 CEOs warnen Joe Biden vor Zahlungsunfähigkeit der USA

Mächtige Wirtschaftsgrößen fordern in einem Brandbrief die US-Regierung auf, noch am Dienstag eine Einigung auszuhandeln. Falls nicht, wären die Folgen fatal für die Weltwirtschaft.

Laut der US-Finanzministerin droht den USA Anfang Juni die Zahlungsunfähigkeit. Im Streit um die Schuldenobergrenze hatte US-Finanzministerin Janet Yellen vor rund zwei Wochen den Druck erhöht und davor gewarnt, dass es bereits am 1. Juni zu einem Zahlungsausfall des Staates kommen könnte. Wie CNN nun berichtet, wollen zahlreiche amerikanische CEOs am Dienstag (Ortszeit) eine eindringliche Warnung an die Gesetzgeber senden.

Darin betonen die Geschäftsführer, dass der Wirtschaft ein verheerendes Szenario droht, wenn der Kongress und Präsident Joe Biden keine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze und die Vermeidung eines Zahlungsausfalls erzielen können.

Ein Brief wird zur stärksten kollektiven Warnung des Wirtschaftssektors

In einem offenen Brief an Biden und führende Kongressabgeordnete fordern fast 150 Wirtschaftsführer die beiden Seiten zum Handeln auf – oder sie sehen sich „einem verheerenden Szenario (…) und potenziell katastrophalen Folgen“ gegenüber, heißt es in dem Brief, aus dem CNN zitiert. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem James P. Gorman, Vorsitzender und CEO von Morgan Stanley, David M. Solomon, Vorsitzender und CEO von Goldman Sachs, Adena Friedman, Vorsitzende und CEO der Nasdaq, und Robin Hayes, CEO von JetBlue. Es handelt sich um eine der stärksten kollektiven Warnungen des amerikanischen Wirtschaftssektors.

Die mächtigen Wirtschaftsgrößen erwarten, dass sich Präsident Biden und führende Kongressabgeordnete noch am Dienstag treffen, um eine Einigung auszuhandeln und einen Zahlungsausfall zu verhindern. In einem Auszug aus dem Brandbrief heißt es laut CNN: „Wenn es nicht gelingt, die derzeitige Sackgasse zu überwinden, könnte das leicht noch negativere Folgen haben. Obwohl die amerikanische Wirtschaft im Allgemeinen stark ist, hat die hohe Inflation zu Spannungen in unserem Finanzsystem geführt, einschließlich mehrerer Bankzusammenbrüche in letzter Zeit. Noch viel schlimmer wäre es, wenn die Nation ihre Schulden nicht mehr bedienen könnte, was unsere Position im Weltfinanzsystem schwächen würde.“

Ein Zahlungsausfall könnte die Wirtschaft in eine Rezession stürzen und den Aktienmarkt abstürzen lassen. Die Arbeitslosenquote des Landes könnte in die Höhe schnellen und die Kreditkosten für Unternehmen und normale Amerikaner würden steigen, warnen die CEOs.

In ihrem zweiten Schreiben innerhalb von zwei Wochen an die führenden Politiker im Kongress bekräftigte Finanzministerin Yellen am Montag ihre Warnung. Sie sagt, dass die USA bereits die Auswirkungen des nahen „X-Datums“ 1. Juni spüren.