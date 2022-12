Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt Silvester-Feuerwerk und Corona-Pandemie - das passte eine Zeit lang nicht gut zusammen. Jetzt ist der Verkauf wieder erlaubt. Allerdings gilt es, Böllerverbo... dpa

Die pyrotechnischen Industrie rechnet mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro. Lars Klemmer/dpa

Berlin -Erstmals seit drei Jahren starten Händler in Deutschland an diesem Donnerstag wieder mit dem Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht. In den beiden Vorjahren war der Verkauf wegen der Corona-Pandemie in Deutschland verboten.