Verkaufsoffene Sonntage: Berliner Senat beschließt Adventsshopping

In Berlin wird es auch dieses Jahr in der Adventszeit zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Das berichtet der Tagesspiegel unter Berufung auf die Senatsverwaltung für Arbeit. Demnach dürfen die Geschäfte am zweiten und vierten Adventssonntag öffnen.

Stefan Strauß, Leiter der Senatsverwaltung sagte dem Blatt, man habe sich „nach Abwägung der komplexen Rechtslage“ entschieden, die geübte Praxis der zwei verkaufsoffenen Adventssonntage fortzusetzen.

Kriterien für Genehmig der Sonntagsöffnung verschärft

In den vergangenen Jahren durften Geschäfte in Berlin immer an zwei Adventssonntagen öffnen – wie an einigen weiteren Sonntagen über das Jahr verteilt auch. Die Termine legte der Berliner Senat fest. Im März hatte das Bundesverwaltungsgericht nach einer Klage von Verdi jedoch die Kriterien für die Genehmigung der Sonntagsöffnung verschärft.

Bis dahin galt, dass eine stadtweite Öffnung im Rahmen von bedeutsamen Großveranstaltungen wie der Grünen Woche erlaubt war. Laut Gericht musste nunmehr zusätzlich dargelegt werden, dass die Zahl der von der Veranstaltung angezogenen Besucher größer ist als die Zahl derjenigen, die allein wegen einer Ladenöffnung kommen.