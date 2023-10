Verkehr am Wochenende: A10 bei Birkenwerder und A111 im Bereich Seidelstraße gesperrt

Birkenwerder -Die A10 bei Birkenwerder in Fahrtrichtung Hamburg soll zwischen Freitag und Sonntag gesperrt werden. Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder ist von Freitag, 22 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr nicht befahrbar, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) im Auftrag der Havellandautobahn GmbH mit.

„Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptregion“, so die VIZ. Bis Ende 2022 seien die Autobahnen ausgebaut worden, „um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.“

A10 bei Birkenwerder: Wetter entscheidet über Vollsperrung

Wie die VIZ weiter mitteilte, werde eine beschilderte Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Hamburg eingerichtet. Diese gilt von der Anschlussstelle Mühlenbeck via L21 Summt – L211 Lehnitz – K6504 – L20 Birkenwerder – bis zur Anschlussstelle Birkenwerder.

Die Baumaßnahmen können der VIZ zufolge nur erfolgen, wenn es nicht regnet. Nach derzeitigem Stand ist jedoch mit Regen zu rechnen. Daher soll am frühen Samstagmorgen entschieden werden, ob der Streckenabschnitt gesperrt wird oder ob die Sperrung verschoben werden muss. „In diesem Fall wird die Sperrung kurzfristig aufgehoben“, so die VIZ.

Vollsperrungen auf der A111 im Bereich Seidelstraße aufgrund von Bauarbeiten

Auch die A111 im Bereich Seidelstraße wird aufgrund von Sanierungsarbeiten an der U-Bahnlinie U6 am Wochenende zeitweise gesperrt. Insgesamt sind laut VIZ vier weitere nächtliche Sperrungen geplant, da Arbeiten am Brückenbauwerk über der A111 durchgeführt werden. Die erste nächtliche Vollsperrung fand bereits in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag statt.

Von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 5 Uhr, soll die Autobahn in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Holzhauser Straße und Antonienstraße gesperrt werden. Weitere Sperrtermine sind zur selben Uhrzeit vom Mittwoch, 11. Oktober, bis Donnerstag, 12. Oktober, vorgesehen, sowie von Freitag, 13. Oktober, bis Samstag, 14. Oktober und von Mittwoch, 18. Oktober, bis Donnerstag, 19. Oktober. Wie die VIZ mitteilte, sei eine Umleitungsstrecke über die Seidelstraße ausgeschildert. (mit dpa)