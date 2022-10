Verkehr auf der Warschauer Brücke zwischenzeitlich unterbrochen

Mehrere Stunden stand der Berliner Verkehr auf der Warschauer Brücke still. Der Grund war ein verdächtiger Koffer.

Wegen eines verdächtigen Koffers auf der Warschauer Brücke ist der Verkehr am Sonntagvormittag in Berlin zwischenzeitlich unterbrochen gewesen. Inzwischen gibt es Entwarnung, wie die Polizei mitteilte. Der Bereich zwischen Stralauer Allee und Revaler Straße war für rund zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Das Landeskriminalamt und die Polizei waren vor Ort, um den Koffer zu untersuchen. Die S-Bahnen fuhren vorübergehend ohne Halt durch den Bahnhof Warschauer Straße. Gegen 12.30 Uhr sei der Straßen- und Zugverkehr wieder angelaufen.