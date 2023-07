Tempelhof: Betrunkene Autofahrerin kracht gegen geparktes Auto

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Dienstagabend mit ihrem Wagen in der Paul-Schmidt-Straße in Berlin-Tempelhof gegen einen parkenden Audi im Gegenverkehr geprallt. Die 66-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei aus Richtung der Arnulfstraße kommend die Paul-Schmidt-Straße entlang, als sie ihr Fahrzeug nach links zog, weil sich ihren Angaben nach ein Fuchs auf der Fahrbahn befand.

So prallte sie gegen einen am Fahrbahnrad abgestellten Audi. Nach dem Aufprall landete das Auto der Frau auf der Seite, der Audi wurde auf einen vor diesem geparkten Seat geschoben. Die Frau gab an, bei dem Aufprall keine Verletzungen erlitten zu haben.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Der Frau wurde der Führerschein direkt von der Polizei abgenommen. Die Feuerwehr richtete das Auto wieder auf. Die Paul-Schmidt-Straße war zwischen Arnulfstraße und der Tankredstraße für etwa eine Stunde vollständig gesperrt.