Demos, Rave und Triathlon in Berlin: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Für die Techno-Parade „Rave the Planet“ sind mehrere Straßen gesperrt, außerdem wird an mehreren Orten demonstriert. Ein Überblick.

Demos, Musikveranstaltungen und Triathlon: In Berlin sind am Wochenende stadtweit Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Betroffen ist vor allem der Bezirk Mitte aufgrund mehrerer Veranstaltungen, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Freitag mitteilt.

Die Straßen rund um den Tiergarten werden am Samstag und am Sonntag von Sperrungen betroffen sein. Von Samstag ab 5 Uhr morgens werden wegen der Techno-Parade „Rave The Planet“ unter anderem die Straße des 17. Juni, die Ebertstraße und der Große Stern bis Sonntag, etwa 3 Uhr, gesperrt sein.

Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt Autofahrern den Bereich Tiergarten am Samstag ganztägig zu meiden und auf S- und U-Bahn oder Fahrrad auszuweichen. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße werden voraussichtlich bis Sonntag um 10 Uhr für den Verkehr geschlossen werden. Mehrere Hunderttausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu der Großveranstaltung erwartet.

„Rave The Planet“ in Berlin: Diese Straßen sind gesperrt Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor

Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße

Großer Stern Paulstraße ab Lüneburger Straße (Vorsperre Alt-Moabit) in Richtung Großer Stern

John-Foster-Dulles-Allee (inkl. Scheidemannstraße bis Yitzhak-Rabin-Straße) (vom 8. Juli, 5 Uhr bis 9. Juli, 3 Uhr)

Spreeweg in Richtung Großer Stern (vom 8. Juli, 5 Uhr bis 9. Juli, 3 Uhr)

Yitzhak-Rabin-Straße (vom 8. Juli, 5 Uhr bis 9. Juli, 3 Uhr)

Hofjägerallee in Richtung Großer Stern (vom 8. Juli, 5 Uhr bis 9. Juli, 3 Uhr)

Straße des 17. Juni ab Klopstockstraße in Richtung Großer Stern (vom 8. Juli, 5 Uhr bis 9. Juli, 3 Uhr)

Altonaer Straße ab Klopstockstraße/Bartningallee in Richtung Großer Stern (vom 8. Juli, 5 Uhr bis 9. Juli, 3 Uhr)

Für die Musikveranstaltung „Staatsoper für alle“ ist die Straße Unter den Linden samstags ab 17 Uhr bis ca. 23.30 Uhr in beide Richtungen zwischen Friedrichstraße und Spandauer Straße gesperrt. Am Sonntag dauert für „Staatsoper für alle“ die Sperrung von 17.30 Uhr bis etwa 21.30 Uhr an.

Demonstrationen in Berlin-Mitte und Marzahn-Hellersdorf

Zusätzlich zu den beiden Musikevents wurde für den Samstag von 15 bis 18 Uhr eine Demonstration in Mitte angekündigt. Unter dem Motto „Verfolgung, Gewalt und Hinrichtungen im Iran müssen gestoppt werden!“ ziehen Demonstrierende vom Werderschen Markt über Französische Straße, Friedrichstraße, Georgenstraße, Reichstagufer, Wilhelmstraße und Unter den Linden zum Pariser Platz.

Auch in Hellersdorf wird unter dem Motto „Nach den Rechten schauen - Antifa in Marzahn-Hellersdorf stärken“ demonstriert und es kann zu Einschränkungen kommen. Die Demo beginnt am Samstag um 19.30 Uhr und zieht bis etwa 23.30 Uhr über die Lily-Braun-Straße, Erich-Kästner-Straße, Maxie-Wander-Straße, Etkar-André-Straße, John-Heart-Straße, Carola-Nehr-Straße, Klingenthaler Straße, Glauchauer Straße, Nossener Straße, Hermsdorfer Straße, Jenaer Straße und Riesaer Straße zum Alice-Salomon-Platz.

In Heinersdorf, einem Ortsteil des Bezirks Pankow, kann es am Samstagnachmittag bis zum Abend zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Neukirchstraße und Idunastraße kommen. Grund dafür ist das Dorffest auf der Heinersdorfer Festwiese an der Romain-Rolland-Straße.

Samstag spielt Cro in der Wuhlheide, Sonntag Depeche Mode im Olympiastadion

Aufgrund eines Konzertes des Sängers und Rappers Cro, das am Samstag um 19 Uhr in der Parkbühne Wuhlheide in Oberschöneweide beginnt, warnt die VIZ vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Straße An der Wuhlheide. Auch in der Waldbühne startet 19 Uhr ein Konzert des Opernsängers Jonas Kaufmann. Es wird erwartet, dass die Straßen im Bereich Heerstraße, Olympische Straße, Flatowallee und Passenheimer Straße bis zum Abend voll sind.

Am Sonntag ist in Grunewald von 8 bis 10 Uhr die Havelchaussee und der Kronprinzessinnenweg aufgrund des Berliner Volkstriathlons für den Kfz-Verkehr gesperrt. In Wittenau ist am Sonntag für die Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr eine Fahrraddemo geplant. Die Strecke führt über die Oranienburger Straße in Höhe Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik über die Ollenhauer Straße zum Kurt-Schumacher-Platz und wieder zurück.

Während eines Depeche-Mode-Konzertes im Olympiastadion am Sonntag ab 19.15 Uhr wird viel Verkehr im Bereich der Heerstraße, Reichsstraße, Spandauer Damm und der Olympischen Straße erwartet. Der VIZ empfiehlt die An- und Abreise den ÖPNV.