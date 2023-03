Warnstreik: Erste Störungen im Verkehrssektor bereits am Sonntag

Passagiere müssen am Sonntag mit Behinderungen bei der Deutschen Bahn und Flugreisen rechnen. Am Flughafen München findet kein regulärer Verkehr mehr statt.

Die hauptsächlich für Montag angekündigten massiven Warnstreiks im Verkehrssektor dürften auch am Sonntag bereits zu Behinderungen führen. Der Flughafen München teilte mit, es werde an beiden Tagen „kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr“ stattfinden.

Die Deutsche Bahn verwies auf ein am Sonntag erwartetes erhöhtes Reisendenaufkommen. Zudem könne es betriebsbedingt schon am Sonntagabend zu Einschränkungen durch die Streiks kommen. Zu dem Ausstand haben die Gewerkschaften Verdi und EVG aufgerufen, um ihren Forderungen nach deutlichen Lohnerhöhungen Nachdruck zu verleihen. Am Montag will die Bahn den Fernverkehr deswegen komplett einstellen, auch Regionalzüge dürften dann größtenteils ausfallen.