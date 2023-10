Zum Ferienbeginn am Montag in Berlin und Brandenburg rechnet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit Staus auf den Autobahnen und Ausfallstraßen rund um die Hauptstadt. Grund sind viele Reisende und zahlreiche Baustellen. Betroffen sind vor allem die A10 und die A111.

Der nachmittägliche Berufsverkehr am Freitag werde in Kombination mit der ersten Reisewelle für ein größeres Verkehrsaufkommen sorgen. Auch beim Reisebeginn am späten Abend oder am Samstagmorgen könne es noch zu Verzögerungen kommen, hieß es am Mittwoch von der VIZ.

Insbesondere im Bereich der Autobahn A111 sei aufgrund von Baumaßnahmen mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Ortskundige sollten daher die Bereiche möglichst weiträumig umfahren.

Baustellen auf der A111: Hier droht Stau in den Herbstferien Ab Freitag, den 20. Oktober, 22 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, den 25. Oktober, 5 Uhr ist die A111 stadteinwärts zwischen Waidmannsluster Damm und Holzhauser Straße (Tunnel Tegel Ortskern) gesperrt.

Ab Montag, den 23. Oktober, frühmorgens bis Freitag, den 27. Oktober, abends ist der Tunnel Flughafen Tegel auf der A111 stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird über den Kurt-Schumacher-Damm umgeleitet.

Ab Samstag, den 28. Oktober bis Montag, den 06. November, steht auf der A111 stadtauswärts nur ein Fahrstreifen zwischen AS Heckerdamm und AS Eichborndamm zur Verfügung. Auf der A100 Richtung Neukölln stehen in Höhe Kaiserdamm weiterhin nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Baustellen auf der A10: Hier droht Stau Auf dem Östlichen Berliner Ring zwischen Erkner und Rüdersdorf

Auf dem Westlichen Berliner Ring zwischen Leest und Potsdam-Nord

Auf dem Westlichen Berliner Ring zwischen Groß Kreutz und Phöben

Auf dem Südlichen Berliner Ring im Bereich Schönefelder Kreuz

Auch im Berliner Straßennetz wird während der Herbstferien gebaut. Vor allem auf folgenden Abschnitten sind Staus zu erwarten:

Baustellen in Berlin Bauarbeiten auf der B1/B5 Straße Alt-Biesdorf und Alt-Kaulsdorf

Sperrung der Mühlenstraße in Pankow Richtung Zentrum

Sperrung Boxhagener Straße und Neue Bahnhofstraße in Friedrichshain

Ersatzverkehr bei der S-Bahn

Auch im S-Bahn-Netz wird in den Herbstferien gebaut.

Auf folgenden Abschnitten wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet: S2, S8 und S85: Ab 20. Oktober bis 23. Oktober zwischen Schönhauser Allee und Karow bzw. Schönfließ, ab 23. Oktober bis 30. Oktober zwischen Pankow und Karow bzw. Schönfließ sowie ab 30. Oktober bis 3. November zwischen Pankow und Buch bzw. Schönfließ

S3: Ab 20. Oktober bis 25. Oktober zwischen Friedrichshagen und Karlshorst

S3, S5, S7, S75 und S9: Ab 26. Oktober bis 6. November zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße

S41, S42 und S46: Ab 27. Oktober bis 30. Oktober zwischen Halensee und Gesundbrunnen

Reisende, die vom Flughafen BER in ihren Urlaub starten, können den Flughafen über eine Vielzahl von öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Auto erreichen. Der Bahnhof befindet sich direkt unter dem Terminal 1. Der verkehrsreichste Reisetag wird voraussichtlich der 20. Oktober mit rund 90.000 Passagieren sein. Aufgrund des erwarteten höheren Passagieraufkommens wird empfohlen, rechtzeitig am BER zu sein und sich vorab bei den Fluggesellschaften zu informieren.