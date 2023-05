Verkehr in Berlin: Elsenbrücke heute Nacht für Autos gesperrt, Staus erwartet

Die Elsenbrücke in Berlin-Friedrichshain wird in der Nacht zu Samstag für Autofahrer in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung zur Oberbaumbrücke wird ausgeschildert, teilt die Verkehrsinformationszentale Berlin (VIZ) auf Twitter mit. Die Sperrung beginnt bereits Freitagabend um 20 Uhr und endet Samstagmorgen um 8 Uhr.

Parallel warnt die VIZ vor ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nahe des Bahnhofs Warschauer Straße. Der Grund ist ein Konzert der Heavy-Metal-Band Sabaton. Sie spielt um 20 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Der Einlass beginnt bereits um 17.30 Uhr, der Auftritt selbst erst um 19 Uhr.

Heute Nacht von 20:00-08:00 Uhr ist die #Elsenbrücke in beiden Richtungen für den Kfz-Verkehr #gesperrt. Eine Umleitung über die #Oberbaumbrücke ist ausgeschildert.

➡️https://t.co/HDNr53E4ig — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 5, 2023

Im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Stralauer Allee und Oberbaumbrücke wird daher Stau erwartet. Gerade auf der Oberbaumbrücke, zu der die Autos von der Elsenbrücke umgeleitet werden, kann es zum verlangsamten Verkehr kommen.