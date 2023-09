In Berlin kommt es am Wochenende zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen aufgrund mehrerer Demonstrationen und Veranstaltungen. Am Sonntag wird es diesen Ecken eng:

Am Sonntag kommt es in Köpenick aufgrund einer Fahrraddemo von 11 bis 14 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen im Bereich Schüßlerplatz, Alt-Köpenick, Oberspreestraße, Dörpfeldstraße, Adlergestell, Schnellerstraße, Karlshorster Straße, Siemensstraße, An der Wuhlheide, Bahnhofstraße, Seelenbinderstraße, Fürstenwalder Damm, Bölschestraße, Müggelseedamm, Salvador-Allende-Straße und Friedrichshagener Straße.

Fahrraddemo in Köpenick

Im Prenzlauer Berg spielen am Sonntag um 15 Uhr in der Max-Schmeling-Halle die Füchse Berlin gegen TSV Hannover-Burgdorf. Im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße kann es zu Stau kommen. Die VIZ empfiehlt wegen fehlender Parkmöglichkeiten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Am Sonntagabend kommt es voraussichtlich rund um die Waldbühne zu Stau. Dort tritt ab 19.30 Uhr die Sängerin Ayliva auf.

In Schöneberg und Kreuzberg kommt es am Sonntag in der Zeit von 14.30 bis 20 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen aufgrund eines Fahrradkorsos. Laut VIZ verläuft die Strecke der Demo „Bunte Frauen Fahrradtour 2023“ im Bereich Nollendorfplatz, Wittenbergplatz, Lützowufer, Großer Stern, Brandenburger Tor, Rudi-Dutschke-Straße, Moritzplatz, Oranienplatz, Kottbusser Tor, Wassertorplatz, Reichpietschufer und Lützowplatz.

Hertha BSC spielt am Sonntag im Olympiastadion

In Westend wird aufgrund eines Fußballspiels im Olympiastadion am Sonntag ab 13.30 Uhr zwischen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig Stau im Bereich Heerstraße, Reichsstraße, Spandauer Damm und Olympische Straße erwartet. Die VIZ empfiehlt, zur An- und Abreise die S- und U-Bahnen zu nutzen.

Auf dem Hohenzollerndamm in Wilmersdorf wird am Sonntag von 6 bis 16 Uhr ein Kran abgebaut. Wie die VIZ mitteilt, wird die Straße in beide Richtungen zwischen Uhlandstraße und Pfalzburger Straße für den Autoverkehr gesperrt. Anschließend daran ist die Fahrbahn bis Ende Januar 2024 stadtauswärts auf einen Fahrstreifen verengt.