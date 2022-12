Verkehr in Berlin: Wie Sie ohne Stau über die Feiertage kommen

Vor Heiligabend und Silvester ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen in Berlin und Brandenburg zu rechnen. So gelingt der Weihnachtsurlaub auch ohne Stau.

Ob Familienbesuch, Weihnachtsurlaub oder Pärchenwochenende – mit dem Beginn der Ferien freuen sich erfahrungsgemäß viele Berliner auf einige entspannte Tage abseits des Großstadttrubels. Wer nicht rechtzeitig plant, läuft allerdings Gefahr, schon auf den stark ausgelasteten Straßen im Berliner Umland im Stau stecken zu bleiben. Um übermäßige Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, hält die Verkehrsinformationszentrale Berlin einige Tipps für die Feiertage und den kommenden Jahreswechsel bereit.

Wer ohne Verzögerungen über die Weihnachtsfeiertage wegfahren möchte, sollte demnach eine möglichst frühe Abreise einplanen. So sei am 22. Dezember – dem offiziellen Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg – noch auf wenigen Abschnitten der Autobahnen in Brandenburg mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Weihnachtsurlauber fahren am besten vormittags los

Für den 23. Dezember sehe die Prognose schon düsterer aus. Da der Tag vor Heiligabend in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, werden wohl nicht nur zahlreiche Urlauber, sondern auch der ganz normale Berufsverkehr für größere Einschränkungen im Stadtgebiet sorgen. Insbesondere auf den stadtauswärts führenden Autobahnen und Hauptstraßen sei mit größeren Zeitverlusten zu rechnen. Somit sollten Abreisende den Start in den Weihnachtsurlaub möglichst auf den Vormittag oder die Mittagszeit legen.

Auch an Silvester und Neujahr müssen Autofahrer – besonders in der Innenstadt – mit Verzögerungen rechnen. Es gibt jedoch auch gute Nachrichten: Da die jährliche Silvesterparty am Brandenburger Tor in diesem Jahr nur in begrenztem Umfang und ausschließlich auf dem Pariser Platz stattfindet, bleibt die Straße des 17. Juni am 31. Dezember für den Verkehr geöffnet.

Am Neujahrstag wird es hingegen aufgrund des traditionellen Berliner Neujahrslaufs in der östlichen Innenstadt zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor zu Verkehrseinschränkungen kommen. Dies sollten vor allem Rückreisende beachten, die sich vor dem Schulstart am 3. Januar eine entspannte Heimreise wünschen.