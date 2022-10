Verkehr lahmgelegt: Streiks und Demonstrationen in Frankreich weiten sich aus

Die seit etwa drei Wochen andauernden Streiks an französischen Raffinerien haben sich am Dienstag auf die Eisenbahn, den Pariser Nahverkehr und weitere Branchen ausgeweitet. Auch Gymnasien, Berufsschulen, Atomkraftwerke und ein Elektrizitätswerk waren betroffen, berichtet France Bleu. Die Streikenden fordern unter anderem höhere Gehälter angesichts der Inflation.

Im ganzen Land waren etwa 150 Protestveranstaltungen geplant. Am Nachmittag bewegte sich ein Protestzug in Paris, am Rande kam es zu Ausschreitungen. Schwarz gekleidete Demonstrierende schlugen Schaufenster ein und zielten mit Wurfgeschossen auf die Sicherheitskräfte. Nach Angaben des französischen Innenministeriums waren 107.000 Demonstranten in Frankreich auf der Straße, die Gewerkschaft CGT geht von 300.000 Streikenden aus.

In Marseille beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 2200 Menschen an einer Demonstration, in Straßburg waren es 1100. Mehrere Gewerkschaften und linke Oppositionspolitiker hatten zu den Protesten gegen hohe Preise und die geplante Rentenreform aufgerufen.

Auch Bengalos wurden bei den Demonstrationen angezündet. AP/Jeremias Gonzalez

Für höhere Löhne: Es könnten weitere Streiks in Frankreich folgen

Bei der Bahn fielen in erster Linie Regionalzüge aus. In Paris waren vor allem Busse und einige der Vorortszüge betroffen. Viele, die von zu Hause arbeiten können, verzichteten am Dienstag auf die Fahrt an den Arbeitsplatz.

Die Gewerkschaften ließen zunächst offen, ob sie den Streik verlängern wollten. „Das entscheiden die Beschäftigten“, sagte CGT-Gewerkschaftsführer Philippe Martinez. Viele Franzosen sorgen sich angesichts der am Freitag beginnenden Schulferien um ihre geplanten Reisen.

Unterdessen hält auch der Streik an vier Raffinerien von TotalEnergies und mehreren Treibstofflagern weiter an. Regierungssprecher Olivier Véran sagte, dass die Regierung weiterhin Personal zum Dienst verpflichten wolle. Die Gewerkschaft CGT wollte am Dienstagabend über eine Verlängerung des Streiks beraten.

Bereits am Sonntag hatte es in Paris eine Demonstration gegen hohe Preise und „Klima-Passivität“ gegeben, an der sich etwa 30.000 Menschen beteiligt hatten. Das linke Oppositionsbündnis Nupes hofft auf Druck von der Straße auf die Regierung von Präsident Emmanuel Macron, der das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre hochsetzen will.