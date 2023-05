Motorrad und Auto kollidieren in Berlin: Junger Mann schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist beim Zusammenstoß seines Motorrads mit einem Auto in Berlin-Kaulsdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Mann an Kopf und Oberkörper verletzt. Der 58 Jahre alte Autofahrer blieb demnach unverletzt. Den Angaben zufolge kollidierten Motorrad und Auto am Freitagnachmittag an der Kreuzung von Bergedorfer und Chemnitzer Straße.