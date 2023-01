Ab Samstag ist die Kreuzung am Molkenmarkt für zwei Tage komplett dicht. Autofahrer müssen sich anschließend an eine neue Verkehrsführung gewöhnen.

Molkenmarkt in Berlin-Mitte am Wochenende voll gesperrt

Ein Bus der BVG am Molkenmarkt in Berlin-Mitte: Ab Samstag kommt es zu einer zweitägigen Vollsperrung für Autofahrer. Imago/Stefan Zeitz

Der Molkenmarkt in Berlin-Mitte wird am Samstag und Sonntag für Autofahrer voll gesperrt. Der Grund: Es wird eine neue Verkehrsführung eingerichtet.

Die Sperrung beginnt laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin am Samstagmorgen um 6 Uhr und endet Sonntagabend um 18 Uhr. Sie betrifft die Spandauer Straße ab dem Roten Rathaus, Grunerstraße, Stralauer Straße sowie den Mühlendamm ab der Fischerinsel. Doch für Anlieger besteht die Möglichkeit, über die Gruner- und Jüdenstraße zum Roten Rathaus oder zu den Passagen zu gelangen. Außerdem können die Busse 200, 300 und 248 nach Fahrplan die Kreuzung überqueren.

Neue Verkehrsführung ab Montag am Berliner Molkenmarkt

Nach der zweitägigen Vollsperrung wird es für Autofahrer wieder möglich sein, in Richtung Potsdamer Platz über die Grunerstraße, den Straßentunnel Alexanderplatz und der Mühlendammbrücke sowie über die Spandauer Straße zu fahren.

Allerdings müssen sich Autofahrer ab Montag auf Veränderungen einstellen: Sie können nicht mehr die Stralauer Straße in Richtung Rotes Rathaus komplett durchfahren, denn vor der Grunerstraße entsteht eine Sackgasse. In Richtung Prenzlauer Berg können Autofahrer über die neu gebaute Fahrbahn des Mühlendamms bis zur Einmündung Stralauer Straße und weiter über ein Provisorium auf die alte Fahrbahn der Grunerstraße fahren. Die ebenfalls neu gebaute Grunerstraße ist nun auch für Autofahrer in Richtung Potsdamer Platz frei, sodass sie in die Spandauer Straße abbiegen können. Zudem ist es wieder möglich, vom Mühlendamm in die Stralauer Straße in Richtung Jannowitzbrücke abzubiegen.

Mit der neuen Verkehrsführung beginnt die letzte Hauptphase des Gesamtumbaus am Molkenmarkt. Zunächst erfolgen weitere archäologischen Erkundungen. Anschließend werden die fehlenden Fahrstreifen und Gehwege zwischen dem Mühlendamm und dem neuen Knotenpunkt Spandauer Straße/Grunerstraße sowie der Stralauer Straße errichtet. Die gesamte Baumaßnahme am Molkenmarkt wird voraussichtlich im Juni 2024 abgeschlossen sein.