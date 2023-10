Zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag werden aufgrund von Demonstrationen mehrere Einschränkungen im Berliner Verkehr erwartet. Insbesondere der Bezirk Berlin-Mitte ist davon betroffen, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Montag mit. Darauf sollten Autofahrer am 3. Oktober ganz besonders achten:

In Mitte findet von 11 Uhr bis 19 Uhr eine Demonstration unter dem Motto

„Transparenter politischer Dialog“ statt. Die Demo führt vom Schloßplatz über Karl-Liebknecht-Straße, Alexanderstraße, Grunerstraße, Spandauer Straße, Mühlendamm, Gertraudenstraße, Leipziger Straße, Friedrichstraße und Unter den Linden zurück zum Schloßplatz. Die VIZ warnt vor Verkehrseinschränkungen entlang der gesamten Demoroute.

Demonstrationen zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin-Mitte

Eine weitere Demonstration unter dem Motto „Höchste Zeit für Friedenspolitik!“ findet von 13 Uhr bis 16 Uhr in Mitte statt. Der Aufzug startet vom Werderschen Markt und geht dann über die Französische Straße, Friedrichstraße und Leipziger Straße zur Wilhelmstraße.

Zeitgleich zieht ein weiterer Demonstrationszug unter dem Motto „Der 3.10.23 ist für alle ein sehr wichtiger Tag“ vom Bebelplatz über die Straße Unter den Linden zum Brandenburger Tor. Es wird voraussichtlich zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen im genannten Bereich kommen, teilte VIZ mit.

Fußball im Olympiastadion: Union Berlin spielt am Feiertag gegen SC Braga

Im Berliner Olympiastadion in Westend spielt ab 18.45 Uhr Union Berlin gegen den portugiesischen Verein SC Braga. Bei der An- und Abreise kann es zu Stau im Bereich der Heerstraße, Reichsstraße, Spandauer Damm und Olympische Straße kommen. Die VIZ empfiehlt S- und U-Bahnen zu nutzen.

Auf den Bahnlinien S45 und S9 fahren im Zeitraum von 22 Uhr bis 1.30 Uhr keine Züge zwischen Altglienicke und Adlershof. Wie die VIZ mitteilte, fährt darüber hinaus der S-Bahnverkehr zwischen Flughafen BER (Terminal 1-2) und Altglienicke nur im 20-Minutentakt. Es wird zudem ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Grünbergallee und Grünau eingerichtet.