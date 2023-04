Zu viele Unfälle? Berliner Polizei gibt kostenloses E-Scooter-Training

E-Scooter stehen am Straßenrand in der Berliner Innenstadt.

E-Scooter stehen am Straßenrand in der Berliner Innenstadt. Stefan Zeitz/imago

Mit der Zahl der E-Scooter steigen in Berlin auch die Unfälle. Um die Straßen der Hauptstadt wieder etwas sicherer zu machen, plant die Berliner Polizei gemeinsam mit der Jugendverkehrsschule Charlottenburg ein Training, wie das Bezirksamt am Dienstag mitteilte.

Das Sicherheitstraining ist laut den Angaben kostenfrei und wird am Mittwoch, den 20. April von zehn bis zwölf Uhr stattfinden. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich an diesem Datum auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule an der Loschmidtstraße 6-10 einfinden und sich vorher telefonisch unter (030) 9029-25615 anmelden.

E-Scooter: Das soll Unfälle eindämmen

E-Scooter und Helme werden vor Ort zur Verfügung gestellt, ein eigener Roller kann allerdings auch mitgebracht werden. Über den Ablauf heißt es, dass über Gefahren wie zum Beispiel die Geschwindigkeit, Abstand oder gesetzliche Vorschriften informiert wird.

Angesichts hoher Unfallzahlen wurden zuletzt mehrere Stimmen laut, Konsequenzen zu ziehen. So forderte die Gewerkschaft der Polizei strengere Regeln und der TÜV-Verband einen schnelleren Ausbau der Radinfrastruktur. „Räder und E-Scooter brauchen für mehr Sicherheit mehr Straßenfläche“, teilte TÜV-Verkehrssicherheitsexperte Marc-Philipp Waschke vergangene Woche mit.