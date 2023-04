Unfall in Berlin-Marzahn: 87-Jähriger fährt Radfahrer um

Ein Senior ist in Marzahn mit seinem Opel unterwegs. An einer Kreuzung übersieht er einen Fahrradfahrer – es kommt zum Zusammenstoß.

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurde der 45-Jährige von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Radfahrer gegen 16 Uhr auf der Landsberger Allee in Richtung Märkische Allee unterwegs. Dort sei der Mann an einer Kreuzung von einem abbiegenden Autofahrer übersehen und angefahren worden. Er sei mit Verletzungen an Kopf und Beinen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 87-jährige Fahrer des Opels blieb unverletzt.