Um 22.00 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, den 23.10.2022, 05.00 Uhr wird die A111 für Fahrbahnsanierungsarbeiten stadtauswärts zwischen AS Holzhauser Straße bis AS Waidmannsluster Damm gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert und führen im Wesentlichen über die Holzhauser Straße, Berliner Straße und Karolinenstraße zum Waidmannsluster Damm.Weitere Informationen unter: https://viz.berlin.de/2022/10/a111-fahrbahnsanierung/

Westliche Innenstadt:

In der Zeit von 12.00-14.00 Uhr kommt es aufgrund der Laufveranstaltung „The Great 10k Berlin“ zu umfangreichen Sperrungen entlang der Wegstrecke Spandauer Damm, Otto-Suhr-Allee, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Hofjägerallee, Stülerstraße, Katharina-Heinroth-Ufer, durch den Zoo Berlin zum Elefantentor, Budapester Straße, Kantstraße, Windscheidstraße, Sophie-Charlotte-Platz und Schloßstraße. Von 09.00-14.00 Uhr sind zusätzlich gesperrt: Die Schloßstraße in Richtung Schloss Charlottenburg Spandauer Damm in beiden Richtungen zwischen Sophie-Charlotten-Straße und Kaiser-Friedrich-Straße