Verkehrschaos in Bayern - DWD warnt vor starkem Schneefall Ein kräftiger Wintereinbruch mit Schnee und Sturm macht das Autofahren in Bayern zur Schlitterpartie. Zahlreiche Menschn landen mit ihren Fahrzeugen im Grabe... dpa

Ein Mann geht am frühen Morgen mit einer Schneeschaufel auf einer zugeschneiten Straße. Armin Weigel/dpa

München -Starker Schneefall und Sturmböen haben in Bayern zu etlichen Verkehrsunfällen geführt. Schon am Donnerstagmorgen berichtete die Polizei aus Niederbayern von knapp 100 Einsätzen. Mehrere Bäume seien umgestürzt und viele Menschen mit ihren Autos in Gräben gefahren.