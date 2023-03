Bei einem Rohrbruch wurde am Abend eine Ampel auf dem Sterndamm unterspült. Es drohen Verzögerungen im Berufsverkehr.

Verkehrseinschränkungen in Johannisthal nach Rohrbruch

Berliner Feuerwehr im Einsatz am Sterndamm.

Berliner Feuerwehr im Einsatz am Sterndamm. Morris Pudwell

Unter einer Ampel an der Kreuzung Sterndamm / Königsheideweg in Berlin-Johannisthal ist am Montagabend eine Frischwasserleitung geplatzt. Das Wasser sprudelte nach ersten Berichten langsam auf die Fahrbahn, einzelne Gehwegplatten versanken. Da die Standhaftigkeit der Ampel nicht mehr gewährleistet werden konnte, schaltete der Energieversorger den Ampelmast stromlos.

Der technische Dienst der Berliner Feuerwehr habe mithilfe eines Feuerwehrkrans den Stahlmast gekappt und ihn auf dem Gehweg abgelegt. Die Berliner Wasserbetriebe arbeiten in der Nacht nach ersten Angaben mit Hochdruck an der Reparatur der Schadstelle.

Feuerwehr im Einsatz am Sterndamm. Morris Pudwell

Der Straßenverkehr zwischen Trützschlerstraße und Königsheideweg war zunächst Richtung Schöneweide vollständig gesperrt. Die Buslinie 160, 265, und M11 sowie die Straßenbahnlinie 60 / 67 konnten den Angaben nach zunächst nicht passieren.