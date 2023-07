Verkehrssünder: Mehrere Festnahmen bei großer Kontrolle in Berlin

Raser, schrottreife Autos und Drogen: In Berlin kam es in der Nacht zu einer großen Verkehrskontrolle. Dabei nahm die Polizei auch mehrere Personen fest.

In der Nacht zum Sonntag haben Polizei, Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) und Zoll eine großangelegte Straßenverkehrskontrolle am Tempelhofer Damm in Berlin durchgeführt. Nach einem Bericht von vor Ort wurden dabei zahlreiche Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, etwa wegen fehlenden Pflichtversicherungen und auch schwerwiegenden technischen Mängel. Es gab außerdem mehrere Festnahmen.

Nach den Angaben kam es zu Fahrzeugsicherstellungen im zweistelligen Bereich. Das Auto eines Fahrdienstleisters soll dabei beispielsweise gravierende Sicherheitsmängel aufgewiesen haben. Demnach wurde die Stoßstange des Wagens nur noch von einer Schraube gehalten, die Bremsen waren bereits verschlissen und die Reifen stark abgenutzt.

Das Auto eines Fahrdienstleisters. Morris Pudwell

E-Scooter-Fahrer fliehen – eine Festnahme

Mehrere Fahrzeuge wurden laut dem Bericht wegen technischen Gutachten sichergestellt. Ein BMW hatte starkem Rost an der Karosserie, Mängel an der Lenkung und einen defekten Reifen. Ein weiterer fiel durch eine Tieferlegung und zu breite Reifen auf – beide Wagen wurden sichergestellt.

Das LABO hatte in der Nacht außerdem zahlreiche Beanstandungen bei Autos von Fahrdienstleisten zu verzeichnen. Darunter waren häufig fehlende Papiere. Der Zoll kontrollierte zudem die Arbeitsverhältnisse von den Firmen und deren Mitarbeitern – auch hier gab es Auffälligkeiten.

Zahlreiche Autos warten auf die Begutachtung der Einsatzkräfte. Morris Pudwell

Zwei E-Scooter-Fahrer versuchten offenbar, sich der Kontrolle zu entziehen. Einer wurde allerdings gefasst und kurze Zeit später in Handschellen abgeführt. Was zu der Festnahme führte, ist derzeit noch unklar.

Junger Mann springt mit Gefriertüte aus Mercedes

Neben der Begutachtung von Fahrzeugen wurde auch eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Nach den Angaben wurde ein Audifahrer dabei mit über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Beamte der Polizei begutachten eine Tüte, die angeblich voller Drogen war. Morris Pudwell

Gegen Ende der Kontrolle ging den Beamten dann noch ein vermeintlicher Drogenkurier ins Netz. Kurz nach Mitternacht war demnach ein Mercedes Kombi aufgefallen, der kontrolliert werden sollte. Einer der Insassen sprang allerdings mit einer Gefriertüte aus dem Auto und floh. Der junge Mann warf die Tüte weg, konnte aber noch auf einer Grünfläche festgenommen werden. Die anderen Insassen wurden ebenso vorläufig festgenommen. Die Tüte soll voller Drogen gewesen sein.