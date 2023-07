Wo droht Stau am Wochenende? ADAC warnt vor stockendem Verkehr

Auf den deutschen Straßen könnte der Verkehr am kommenden Wochenende ins Stocken geraten. Der ADAC erwartet verstopfte Autobahnen in der ganzen Bundesrepublik. Das erste Augustwochenende zähle erfahrungsgemäß zu den verkehrsreichsten im Jahr, teilte der Automobil-Club am Montag in München mit. Dies hänge vor allem mit den Schulsommerferien zusammen, die in Bayern und Baden-Württemberg erst vor kurzem begonnen haben, aber in mehreren nördlicher gelegenen Bundesländern ihrem Ende zugehen.

Vor allem in Richtung Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Skandinavien sei mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen, warnt der ADAC. Gleichzeitig dürften viele Familien aus Bayern und Baden-Württemberg erst jetzt in ihren Sommerurlaub starten.

Staugefahr: Grenzgänger sollten Puffer einplanen

Der ADAC empfiehlt, an den Grenzen einiger europäischer Nachbarländer Wartezeiten von rund 60 Minuten einzuplanen, für Fahrten nach Slowenien und Kroatien, Griechenland und in die Türkei und zurück sogar deutlich mehr. An Deutschlands Grenzen seien die drei Autobahngrenzübergänge Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim) besonders staugefährdet.