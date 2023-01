Jarasch: Berlin braucht weniger Parkplätze Verkehrssenatorin Bettina Jarasch will im Zuge des Mobilitätsgesetzes die Parkplätze in Berlin weiter verringern. „Wir müssen den knappen Straßenraum umverteilen“, so Jarasch. dpa

Bettina Jarasch, Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, will die Parkplätze in der Hauptstadt weiter verringern. So sollen die Klimaziele eingehalten werden. dpa/Soeren Stache