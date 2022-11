Jarasch: Charlottenstraße in Mitte wird nächste Woche Fahrradstraße Die Friedrichstraße wird wieder für Autos geöffnet, der dortige Radfahrstreifen entfernt. Radfahrer könnten dann auf die Parallelstraße ausweichen, nämlich die Charlottenstraße. dpa

Schilderwald in der Charlottenstraße. Sie soll bald Fahrradstraße werden. imago/Jürgen Ritter

Berlin -Die Charlottenstraße in Berlin-Mitte soll schon in wenigen Tagen als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Die Friedrichstraße wird fristgemäß wie vom Gericht vorgegeben spätestens zum Ablauf des 22. November wieder für den Autoverkehr freigegeben. Das sagte Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass es aber gelingen wird, zeitgleich die Fahrradstraße in der Charlottenstraße zu eröffnen.“ Die Charlottenstraße ist eine nahe gelegene Parallelstraße der Friedrichstraße.